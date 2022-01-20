Необходимо настроить форму обратной связи для отправки заявок в Telegram и на почту. Убедитесь, что почта работает, и добавьте уведомление для пользователей о том, что их заявка отправлена.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Необходимо настроить форму обратной связи для отправки заявок в Telegram и на почту. Убедитесь, что почта работает, и добавьте уведомление для пользователей о том, что их заявка отправлена.
Требуется выполнить HTML-верстку одностраничного сайта на основе дизайна из Фигма. Необходимо обеспечить адаптивность и интеграцию сайта. Опыт в верстке и знание современных стандартов обязательно.