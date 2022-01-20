milllko

Евгений milllko

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$72
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настойка формы обратной связи

    Необходимо настроить форму обратной связи для отправки заявок в Telegram и на почту. Убедитесь, что почта работает, и добавьте уведомление для пользователей о том, что их заявка отправлена.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка одностраничного сайта

    Требуется выполнить HTML-верстку одностраничного сайта на основе дизайна из Фигма. Необходимо обеспечить адаптивность и интеграцию сайта. Опыт в верстке и знание современных стандартов обязательно.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$12
10 баллов
3 года назад
Настойка формы обратной связи
Отлично поработали! Моментальная проверка и оплата! Рекомендую!
Отличный исполнитель, проблему решил очень быстро!
Ответный отзыв
maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$60
10 баллов
3 года назад
Верстка одностраничного сайта
Figma
Все прошло отлично. Спасибо за проект. Всем рекомендую к сотрудничеству !
Все отлично
Ответный отзыв