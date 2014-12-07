"Если работа человеку интересна, если он горит ею, то он всегда выполнит ее с душой, лучше, чем только из надобности."
Возможно мое резюме нестандартно. Может это и не резюме вовсе, но я хочу просто дать понять, кто я, что умею, не накручивая и не придумывая каких-то заслуг.
Я уже давно занимаюсь трейдингом из собственного дома. Много времени провожу за компьютером и в интернете. Так получается, что свободного времени остается много. И скажу честно, опыта подобной работы за оплату у меня еще не было. Но я решил как-то использовать это свободное время с пользой, попробовать получить дополнительный доход.
Как плюсы в свой актив могу указать следующее:
- грамотность, знание русского языка на 5
- начитанность, увлечение литературой разных жанров
- писал рассказы и немного стихи со школьных времен
- свободное время для выполнения работы каждый день
- практически весь день на связи
- учился на инженера-баллистика, поэтому сложные, связанные с наукой и т.п. темы совершенно не пугают
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