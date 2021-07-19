miloserdova_text

Копирайтер-маркетолог

Меня зовут Дарья, я - копирайтер.

Я пишу не просто «красивые» тексты, а подвожу человека к покупке. Умею вставать на место потенциального покупателя и определять его болевые точки, потребности. Выполняю работу не ради символов, а на результат.

Работаю копирайтером с 2018 года. За это время наполнила продающим контентом соцсети магазина чая, главную страницу студии полиграфии, сайт эксперта по семейным отношениям и др.

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