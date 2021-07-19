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Дарья miloserdova_text

 
27 летРоссия/Тамбов
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер-маркетолог

Меня зовут Дарья, я - копирайтер.

Я пишу не просто «красивые» тексты, а подвожу человека к покупке. Умею вставать на место потенциального покупателя и определять его болевые точки, потребности. Выполняю работу не ради символов, а на результат.

Работаю копирайтером с 2018 года. За это время наполнила продающим контентом соцсети магазина чая, главную страницу студии полиграфии, сайт эксперта по семейным отношениям и др.

Все услуги:

  • SEO-статьи, которые интересны людям и нравятся поисковикам
  • Коммерческие предложения, которые выделят вас среди других и заинтересуют потенциального клиента
  • Посты для соцсетей на вовлечение, продажи или создание имиджа
  • Статьи для сайтов, лендингов
  • Разработка прототипа сайта или лендинга, который сэкономит вам от 15 до 30% на услугах дизайнера