miloserdova_text

Копирайтер-маркетолог
Меня зовут Дарья, я - копирайтер.
Я пишу не просто «красивые» тексты, а подвожу человека к покупке. Умею вставать на место потенциального покупателя и определять его болевые точки, потребности. Выполняю работу не ради символов, а на результат.
Работаю копирайтером с 2018 года. За это время наполнила продающим контентом соцсети магазина чая, главную страницу студии полиграфии, сайт эксперта по семейным отношениям и др.
Все услуги:
- SEO-статьи, которые интересны людям и нравятся поисковикам
- Коммерческие предложения, которые выделят вас среди других и заинтересуют потенциального клиента
- Посты для соцсетей на вовлечение, продажи или создание имиджа
- Статьи для сайтов, лендингов
- Разработка прототипа сайта или лендинга, который сэкономит вам от 15 до 30% на услугах дизайнера
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