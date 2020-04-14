milova_lyuda

Людмила milova_lyuda

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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  • Доработать код на Python

    Добрый день!  Можете посмотреть написанный код и найти ошибку, либо написать с нуля? Задача не сложная и не большая. Всю информацию подробную вышлю.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа на Python (задача Марковица)

    Необходимо написать программу на языке Python с комментариями, которая находит доли бумаг (структуру портфеля) при заданной доходности при минимальном возможном при этой доходности риске. Котировки акций надо загружать с файла. Сумма долей акций в портфеле ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Язык R

    Функция х(2pi-x) Выполнить выделение сезонной составляющей на основе сглаживания посредством частичных сумм Фурье-лагранжа

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшая программа на Java

    Нужна небольшая программа на языке Java с интерфейсом. Суть программы: пользователь вводит количество столбцов таблицы в окно. После нажатия кнопки «ок» появляется таблица с заданным количеством столбцов и 3 строками. В ячейки таблицы пользователь вносит ...

    Java
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад