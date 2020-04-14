milova_lyuda

Добрый день! Можете посмотреть написанный код и найти ошибку, либо написать с нуля? Задача не сложная и не большая. Всю информацию подробную вышлю.
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