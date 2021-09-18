milpog0003

Привет, я Людмила и я тут, чтобы помочь тебе в создании презентаций и докладов.Какими навыками я обладаю?1. Владею тремя языками: Армянский, Русский и Английский. Армянский и Русский на уровне носителя, Английский уровень B22. Высокое чувство ответственности3. Умение находить общий язык с людьми и соответственно с клиентами.4. Грамотная речь5. Умение слушать и слышать. Любое пожелание клиента будет обговорено и естественно выполнено.6. Работаю по пакету Microsoft officeЧем я могу вам помочь?1. Создать содержательные и качественные презентации для разнообразных проектов.2. Искать материалы к презентации.3. Сделать уникальный дизайн презентации по желанию заказчика.4. Написать оригинальные эссе и доклады ( на трёх языках)5. Перепечатать текст любого формата в Ворд.Надеюсь на хорошее сотрудничество!