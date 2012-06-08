2006 - 2010 гг.
Место работы: Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко
Отдел: Редакционно-издательский
Должность: оператор, технический редактор
Суть работы: набор, верстка, форматирование, техническое редактирование печатных изданий; разработка обложек, работа с фотографиями, графическими изображениями, схемами и таблицами; обработка сканированных документов и др.
2010 - 2011 гг.
Место работы: ООО "Арта" (Интернет провайдер Луганет)
Отдел: Абонентский отдел
Должность: офис-менеджер
Суть работы: квалифицированная помощь по настройке доступа к интернет, работе программного обеспечения; заключение договоров и др.
Место работы: Интернет провайдер Магеал
Отдел: Сall-центр
Должность: оператор технической поддержки
Суть работы: квалифицированная помощь по настройке доступа к интернет, работе программного обеспечения; заключение договоров и др.
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