2006 - 2010 гг.

Место работы: Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

Отдел: Редакционно-издательский

Должность: оператор, технический редактор

Суть работы: набор, верстка, форматирование, техническое редактирование печатных изданий; разработка обложек, работа с фотографиями, графическими изображениями, схемами и таблицами; обработка сканированных документов и др.

2010 - 2011 гг.

Место работы: ООО "Арта" (Интернет провайдер Луганет)

Отдел: Абонентский отдел

Должность: офис-менеджер

Суть работы: квалифицированная помощь по настройке доступа к интернет, работе программного обеспечения; заключение договоров и др.

Место работы: Интернет провайдер Магеал

Отдел: Сall-центр

Должность: оператор технической поддержки

Суть работы: квалифицированная помощь по настройке доступа к интернет, работе программного обеспечения; заключение договоров и др.