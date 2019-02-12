Пол года в digital/интернет маркетинге, основное направление - контекстная реклама. Подход в работе - снижение цены привлечения клиента.

Приветствую!

Обо мне:

У меня более полугода опыта работы в сфере digital/интернет маркетинга. Я имею опыт работы в продажах, маркетинговых исследованиях и работы с клиентами больше четырёх лет. За это время я участвовал в различных проектах ценового мониторинга (тайный покупатель по легендам для юридических лиц, а также в проектах по исследованию качества обслуживания клиентов). Также я имею опыт коммуникации с клиентами и прямых продажах в сферах телекоммуникационных услуг, а также оптово-розничной торговли. У меня есть опыт внедрения и организации бизнес процессов оптово-розничной компании, а также опыт взаимодействия с поставщиками.

О работе:

Контекстная реклама - один из тысячи инструментов, цель которых - продажа услуги или товара.

Я создам максимально наполненные, конверсионные рекламные компании в Яндекс Директ, проведу аудит вашего сайта для корректной рекламы и правильной работы воронки продаж, обсужу ваши пожелания, достигнутые результаты и дам рекомендации.

Моя главная задача - экономия вашего бюджета. Поэтому мой принцип работы заключается не в привлекательности объявлений, а в их информативности и юзабельности, чтобы уже на момент клика в выдаче клиент сделал осознанный выбор работать с вами, а не с вашими конкурентами. А как известно - до клика вы ничего не платите.

Подбор ключевых фраз (как правило 50 достаточно).

Кроссминусация.

Минусация.

Разбивка ключевых фраз на адекватные группы объявлений (для максимальной подсветки и удобства работы).

Полное заполнение объявлений, от заголовка до адреса с телефоном.

UTM метки.

Настройка аудитории.

Определение ставок.

Отправка моих рекомендаций по структуре вашего сайта и подходящих каналов ведения рекламных компаний digital маркетинга.

Выявление нерелевантных объявлений/ключевых фраз/ставок добавление минус слов в течение двух недель после настройки.

Открыт к любым вопросам, форматам работы и инструментам маркетинга, пишите!