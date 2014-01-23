Анна Балакай mind_fancymind_fancy
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для компании "ПетербургТеплоЭнерго"126 просмотров
- Сайт для компании "ПетербургТеплоЭнерго"139 просмотров
- Сайт для производителя мыла.110 просмотров
- Логотип для магазина мебели.115 просмотров
- Фирменный стиль для акции "Сheese card"103 просмотра
- Хангер130 просмотров
- Конверты для календарей121 просмотр
- Календарь "Домик"114 просмотров
- Календарь "Квадро"189 просмотров
- Открытка108 просмотров
- Визитки для юридической фирмы.106 просмотров
- Календарь "Трио"136 просмотров