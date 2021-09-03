Графический дизайнер | Разработка логотипа | Брендинг

Добрый день!

Я Лера и я пришла на weblancer что бы помочь "упаковать" Ваш бизнес в красивый дизайн

Если кратко обо мне: дизайнер-перфекционист, внимательна к деталям. Постоянно обучаюсь и стараюсь ежедневно развиваться в любимой сфере. Ещё я очень люблю собачек :3

Вникаю в идею каждого проекта и нахожу подход к любому заказчику. Мы точно сработаемся!

Я всегда на связи и всегда выполняю работу в кротчайшие сроки. Берусь за заказ только если знаю, что буду полезна