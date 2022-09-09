Працьовита і завзята

Лариса

Дата народження: 14 квітня 1972 р.

Регіон: смт Чечельник, Вінницька обл.

Телефон(ы): +38 (098) 348 - 44 - 21

E-mail: [email protected]

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/mini7272 https://t.me/chochinfo_bot

Член спілки журналістів України, переможець обласних конкурсів публіцистики, всеукраїнських конкурсів фоторобіт Бажана посада: Редактор стрічки новин, копірайтер, написання і набір текстів

Досвід работи: головний редактор- з 2007 - по сьогодні , з 1 жовтня - безробітня. Певний час вела сайт газети. Веду телеграм канал, сторінку й групу медіа у соціальних мережах.

Фахівець з написання інноваційних проектів. 2016 – 2018 рр..

Освіта: Європейський університет - рік закінчення 2014 . Фінанси

Володіння мовами: Англійська - базовий Російська - вільно Українська - рідна

Курси, тренінги, сертификати: Донецький національний Університет ім. Василя Стуса(Вінниця) – 2018 р.

Сертифікат освітньої програми "Медіа-школа "Vin-Media" Сертифікат ICDL Український цифровий громадянин

Додаткова інформація: Працюю у Photoshop, InDesign, PageMaker, ABBYY FineReader , можу працювати з WordPress, була адміністратором двох сайтів.

Водійка. Люблю свою роботу, відповідальна, комунікабельна і легко навчаюсь.