ЛарисаДата народження: 14 квітня 1972 р.
Регіон: смт Чечельник, Вінницька обл.
Телефон(ы): +38 (098) 348 - 44 - 21
E-mail: [email protected]
Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/mini7272 https://t.me/chochinfo_bot
Член спілки журналістів України, переможець обласних конкурсів публіцистики, всеукраїнських конкурсів фоторобіт Бажана посада: Редактор стрічки новин, копірайтер, написання і набір текстів
Досвід работи: головний редактор- з 2007 - по сьогодні , з 1 жовтня - безробітня. Певний час вела сайт газети. Веду телеграм канал, сторінку й групу медіа у соціальних мережах.
Фахівець з написання інноваційних проектів. 2016 – 2018 рр..
Освіта: Європейський університет - рік закінчення 2014 . Фінанси
Володіння мовами: Англійська - базовий Російська - вільно Українська - рідна
Курси, тренінги, сертификати: Донецький національний Університет ім. Василя Стуса(Вінниця) – 2018 р.
Сертифікат освітньої програми "Медіа-школа "Vin-Media" Сертифікат ICDL Український цифровий громадянин
Додаткова інформація: Працюю у Photoshop, InDesign, PageMaker, ABBYY FineReader , можу працювати з WordPress, була адміністратором двох сайтів.
Водійка. Люблю свою роботу, відповідальна, комунікабельна і легко навчаюсь.