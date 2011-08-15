PHP, Zend Framework, C#, Linux, Red5, Adobe FMIS, CMS: DLE, Drupal, MODx...

Предлагаем полный комплекс услуг по развитию и продвижению вашего бизнеса с помощью веб-инструментов, начиная с создания фирменного стиля и сайта, заканчивая продвижением в сети.

Мы имеем большой опыт в разработке концепций, рекламных материалов, баннеров, приложений для социальных сетей любой сложности, кроме того, оказываем техническую поддержку сайтов, на должном уровне.

Услуги:

- Веб-программирование / Создание сайтов / CMS (сайты, порталы, интернет-магазины);

- Программирование (сложные программные решения, базы данных, автоматизированные системы учета и мониторинга);

- Дизайн (стили, логотипы, сайты);

- Арт (персонажи, иллюстрации).