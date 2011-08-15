PHP, Zend Framework, C#, Linux, Red5, Adobe FMIS, CMS: DLE, Drupal, MODx...
Предлагаем полный комплекс услуг по развитию и продвижению вашего бизнеса с помощью веб-инструментов, начиная с создания фирменного стиля и сайта, заканчивая продвижением в сети.
Мы имеем большой опыт в разработке концепций, рекламных материалов, баннеров, приложений для социальных сетей любой сложности, кроме того, оказываем техническую поддержку сайтов, на должном уровне.
Услуги:
- Веб-программирование / Создание сайтов / CMS (сайты, порталы, интернет-магазины);
- Программирование (сложные программные решения, базы данных, автоматизированные системы учета и мониторинга);
- Дизайн (стили, логотипы, сайты);
- Арт (персонажи, иллюстрации).
Портфолио
- Ecoins166 просмотров
- Сайт компании Рошалнет271 просмотр
- Логотип для проекта MedAdvisers190 просмотров
- Свой чувак)199 просмотров
- Дизайн сайта туроператора "Довіра-ІФ"207 просмотров
- Разработка логотипа для проекта Vacation2be157 просмотров
- Разработка логотипа для проекта Vacation2be197 просмотров
- Персонаж для Рошалнет222 просмотра
Отзывы заказчиков
$2500
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!