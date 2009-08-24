Я !?

Писать то что я молодой и целеустремлённый смысла нет. Напишу лишь то, что я - дизанйер. Делаю то что нравится, и то что получется хорошо. Об остальном скажет портфель. Там достаточно работ в каждой из категорий.

Про денежки !?

Не много и немало. Скажу только что цена может варьироватся от 50 $ США, до .... Всё зависит от сложности, уникальности и обьёма пректа.Точная цена обсуждается исключительно с заказчиком. Учитываются все пожелания.

Связь?! Только деловая!

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