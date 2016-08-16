Здравствуйте, для интернет-магазина по продаже комплектующих для охоты нужен красивый логотип. Есть на других сайтах варианты для размышления! Ссылки сброшу!
- Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый времени суток всем фрилансерам! Интересует создание общего интро начала ко всем видео канала и интро концовка. Хотелось бы что то свежее и не как у всех)) Просматривал понравилось в стиле 2d: https://www.youtube.com/watch?v=Y4WJwvuwGzQ https://www.youtube.com/watch?v=I72Rue6tvHs Спасибо! Жду Ваших предложений!Видеомонтаж25 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Нужно в опенкарт добавить товары на сайт: [/b]Что должно входить в карточку? [b] 1) -Информация - цена, название и т.п. - Внутреннея [b]SEO-оптимизация. [/b][/b][b] -Описание[/b]: посмотреть ключевые слова, написать уникальное краткое описание с использованием ключевых слов минимум 7 строчек. -внести ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно выкачать все файлы сайта, структуру и перенести на другой хостинг, предварительно установив движок под магазин, или написать самописный. Большая проблема, что сайт заблокирован, но в личном кабинете все данные и карточки товаров сохранены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать красивую визитную страничку на магазин.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер, который, или хорошо разбирается в подобных тематиках, или готов быстро научиться.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен логотип для интернет магазина и водяной знак. Тематика магазина отправлю в приват. Бюджет проекта предлагайте сами.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад