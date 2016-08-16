mink

Андрей Михальчук mink

 
40 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Нужен логотип для интернет магазина и водяной знак
Хорошо поработали. РЕКОМЕНДУЮ!
Человек знающий свое дело!
Ответный отзыв