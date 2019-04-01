Здравствуйте! Необходимо доработать сайт на опекарт по тз. И подкорректировать мобильную версию.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо выгрузить товары с сайта на wp, и импортировать на сайте Опенкарт. Все детали в ЛС.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо провести следующий блок работ по сайту: - прописать alt для изображений; - исправление ошибок в html коде (21 ошибка, из них 16 - прописание alt ов) [url=http://prntscr.com/pbpjg5]http://prntscr.com/pbpjg5[/url] - сжатие изображений без потери качества - настройка lazy load для изображений ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо исправить ошибки сайта (адрес сброшу в лс) 1. Добавить описание страницы. 2. Увеличить скорость загрузки html 3. Редирект с www на без 4. Создать файл robots.txt 5. Создать ссылку со страницы 404. 6. Настроить кэш браузера. 7. Прописать чпу для всех ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо внести правку по сайту на опенкарте. Надо сделать, чтобы когда мы находимся на странице товаров, соответствующий раздел был активным. Ссылка на сайт и скриншот что нужно сделать https://yadi.sk/d/NbSqoK6Su0kcqw Оплата Яндекс деньги.Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо исправить ошибки на всех страницах сайта по стандарту [url=https://validator.w3.org/nu/]https://validator.w3.org/nu/[/url] Ссылка на сайт: https://yadi.sk/d/3KKOmH1CGZB2nQ В заявке укажите пожалуйста стоимость и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внести доработки на сайт Опенкарт. Вся информация по ссылке [url=https://yadi.sk/i/X2cTav_gerM3lw]https://yadi.sk/i/X2cTav_gerM3lw[/url] В заявке укажите пожалуйста, сроки и стоимость выполнения проекта. Возникающие вопросы - в ЛС.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести доработки на сайт Опенкарт. Вся информация по ссылке https://yadi.sk/d/QXnPWz4Lcc7htAСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Необходимо доработать сайт на modx в соответствии с ТЗ. тз доступно по ссылке https://yadi.sk/d/FcmqxiqDWoHA7wЗавершен5 лет назад
Выполнение следующих работ по сайту: - проверка сайта на вирусы, чистка от вирусов. Оптимизация изображений. - настройка редиректов, ошибки 404, файлов роботс и sitemap, прописание мета-тегов. - установка модулей защиты и оптимизации; По google page speed проверяем скорость работы ...Завершен5 лет назад
Сайт на WordPress. Необходимо вручную перенести отзывы со старого сайта на новый. Количество - 10 страниц. Сайт скину в личку. Оплата яндекс деньги.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Выполнение следующих работ по сайту: - проверка сайта на вирусы, чистка от вирусов. Оптимизация изображений. - настройка редиректов, ошибки 404, файлов роботс и sitemap, прописание мета-тегов. - установка модулей защиты и оптимизации; Более полный список работ и адрес сайта ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Ищется человек, который выполнит следующие работы по сайту: - проверка сайта на вирусы, чистка от вирусов. Оптимизация изображений. - настройка редиректов, ошибки 404, файлов роботс и sitemap, прописание мета-тегов. - установка модулей защиты и оптимизации; Более полный список ...Завершен5 лет назад