minsk2019

Екатерина Иванова minsk2019

 
35 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
$5
10 баллов
5 лет назад
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Рекомендую работать с этим заказчиком. На все вопросы отвечает быстро, оперативно, знает чего хочет и, что должно быть в итоге. Оплата своевременна, не затягивает. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Работа выполнена за несколько минут! И без вопросов) Вот что значит профессионал своего дела) Теперь по опенкарту - только к Олегу)
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kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки по w3
Рад сотрудничеству. Екатерина очень приятный и понимающий заказчик :)
Очень понравилось работать с Владиславом! Он разместил заявку на мой проект, пообщались. Решили выбрать Владислава в качестве исполнителя и не ошиблись! Работа была выполнена раньше оговоренного срока и без правок! Приятно работать с такими фрилансерами, когда задача выполняется за один раз, а не в результате бесконечных изменений... Спасибо за работу! Буду рада снова поработать)
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niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Доработки modx
Работать очень понравилось. Общается заказчик очень уважительно. Все необходимые доступы и информацию предоставили по первому запросу. Оплата моментально после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень понравилось работать с Николаем. Все в срок, всегда на связи. Профессионал своего дела. Заинтересован в работе и адекватно реагирует на доработки. Будем и дальше сотрудничать)
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romakondrashev
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация сайта на WordPress
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи и всегда на связи! Советую к сотрудничеству.
К сожалению, не достигли тех показателей, которые хотели. Но как исполнитель отличный - всегда на связи. Старается выполнить работу!
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