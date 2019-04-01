Очень понравилось работать с Владиславом! Он разместил заявку на мой проект, пообщались. Решили выбрать Владислава в качестве исполнителя и не ошиблись! Работа была выполнена раньше оговоренного срока и без правок! Приятно работать с такими фрилансерами, когда задача выполняется за один раз, а не в результате бесконечных изменений... Спасибо за работу! Буду рада снова поработать)