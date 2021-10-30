Ответственная, эрудированная, способная к обучению девушка с живым умом и высокой самодисциплиной. Скорее не буду спать всю ночь, чем пропущу дедлайн.

Имею опыт в верстке сайтов на HTML, CSS с препроцессором styl, знаю основы js, С#, имею опыт 8 лет написания художественных текстов, увы, без издательств. Корректно и исчерпывающе формулирую свои мысли и точно доношу посыл сказанного. Умею объяснять "на пальцах". Легко нахожу общий язык с людьми, имею высокий эмоциональный интеллект, что помогает понимать клиента с полуслова.

Учусь в УрФУ им. первого президента Б. Н. Ельцина на втором курсе. Успешно окончила первый курс на отлично, что свидетельствует о высокой ответственности и самодисциплине, а также умении находить общий язык даже с самыми строгими преподавателями.