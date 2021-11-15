mintmagritt

Копирайтер

Занимаюсь рерайтингом и копирайтингом как текстов для социальных сетей, так и продающих статей. Считаю, что для хорошего тескта не нужно ждать вдохновение, надо просто уметь давать волю своему воображению и учитывать при этом знания и жизненный опыт. Ответственно подхожу к работе, выполняю в срок благодаря высокой степени организованности.Опыт работы:Работала на бирже копирайтинга etext.ru, имею опыт в написании небольших статей для сайтов на определённую тематику. Так же есть навыки в написании стихов.Навыки:• корректура, редактирование текстов• написание уникальных информационных текстов • написание статей, текстов для соцсетей• грамотность, владение русским языком на уровне носителя • написание стихов Личные качества:• Ответственность• Организованность • Умение идти на компромиссы • Довожу начатое до конца