Супер современный SMM специалист к Вашим услу

Я являюсь дипломированным специалистом в сфере развития рекламы и маркетинга в бизнесе.

РГУТиС, 2009 год выпуска.

За мной полностью сформированные проекты в социальных сетях в сферах:

- продажа электротехники;

- фотоуслуги;

- персональный бренд;

- хэндмейд продукция.

Я работаю на платформах:

- Инстаграм;

- Вконтакте;

- WhatsApp;

- Телеграм;

- Facebook.

Разрешение на работу в Германии.

Оформленный индивидуальный предприниматель.

Дополнительные навыки:

- Работа с таблицами Google Docs (или Excel);

- Ведение рекламного бюджета и оптимизация затрат;

- Превосходные знания в обработке фотографий как в мобильных приложениях, так и на ПК (PH, LR);

- Монтаж видео-роликов через iMovie.

- Профессиональная фотокамера Canon 5D Mark 4;

- Быстрая обучаемость;

- Информированность в сфере новых приложений по продвижению и оформлению всех соц.профилей.

Обращайтесь ко мне и мы раскрутим вместе ваш бренд на любым рынке, каком пожелаете ;)