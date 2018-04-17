Я являюсь дипломированным специалистом в сфере развития рекламы и маркетинга в бизнесе.
РГУТиС, 2009 год выпуска.
За мной полностью сформированные проекты в социальных сетях в сферах:
- продажа электротехники;
- фотоуслуги;
- персональный бренд;
- хэндмейд продукция.
Я работаю на платформах:
- Инстаграм;
- Вконтакте;
- WhatsApp;
- Телеграм;
- Facebook.
Разрешение на работу в Германии.
Оформленный индивидуальный предприниматель.
Дополнительные навыки:
- Работа с таблицами Google Docs (или Excel);
- Ведение рекламного бюджета и оптимизация затрат;
- Превосходные знания в обработке фотографий как в мобильных приложениях, так и на ПК (PH, LR);
- Монтаж видео-роликов через iMovie.
- Профессиональная фотокамера Canon 5D Mark 4;
- Быстрая обучаемость;
- Информированность в сфере новых приложений по продвижению и оформлению всех соц.профилей.
Обращайтесь ко мне и мы раскрутим вместе ваш бренд на любым рынке, каком пожелаете ;)