Главный бухгалтер (удаленно,совместительство)на УСН, ЕНВД, ОСН

Главный бухгалтер стаж с 2004 года

Все виды бухгалтерских услуг для юридических лиц ИП, ООО, ОАО на УСН, ЕНВД, ОСН:

- ведение бухгалтерского учета: обслуживание и сопровождение предприятий;

- восстановление бухгалтерского учета;

- постановка бухгалтерского и налогового учета;

- разработка учетной политики организации;

- все виды консультаций по оптимизации налогообложения, кадровому учету;

- подготовка и сдача квартальной и годовой отчетности;

- сдача нулевой отчетности;

- услуги кадрового администрирования;

- постановка и сдача персонифицированного учета;

- составление и сдача деклараций формы 2-НДФЛ

Услуги для всех ИП, ООО на УСН, ЕНВД, ОСН. Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества операций. Большой опыт работы с клиентами различных сфер деятельности — строительство, розничная (эквайринг) и оптовая торговля ,ВЭД импорт- экспорт, недвижимость, производство (из давальческого и из собственного сырья),различные услуги, интернет-магазины, медицина (пластическая хирургия, косметология и т.д.).

Знание программ 1С 8.2 - бухгалтерия, ЗУП,ЗУК, Торговля и склад,инвестор и заказчик строительства

1С УПП, 1С 7.7 бухгалтерия, комплексная, Предприниматель,упрощенная.

Не пугает изучение новых бухгалтерских программ в которых может работать ваша фирма,

Владение компьютером, офисной техникой - опытный пользователь.

Офисные программы.