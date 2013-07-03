Главный бухгалтер стаж с 2004 года
Все виды бухгалтерских услуг для юридических лиц ИП, ООО, ОАО на УСН, ЕНВД, ОСН:
- ведение бухгалтерского учета: обслуживание и сопровождение предприятий;
- восстановление бухгалтерского учета;
- постановка бухгалтерского и налогового учета;
- разработка учетной политики организации;
- все виды консультаций по оптимизации налогообложения, кадровому учету;
- подготовка и сдача квартальной и годовой отчетности;
- сдача нулевой отчетности;
- услуги кадрового администрирования;
- постановка и сдача персонифицированного учета;
- составление и сдача деклараций формы 2-НДФЛ
Услуги для всех ИП, ООО на УСН, ЕНВД, ОСН. Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от количества операций. Большой опыт работы с клиентами различных сфер деятельности — строительство, розничная (эквайринг) и оптовая торговля ,ВЭД импорт- экспорт, недвижимость, производство (из давальческого и из собственного сырья),различные услуги, интернет-магазины, медицина (пластическая хирургия, косметология и т.д.).
Знание программ 1С 8.2 - бухгалтерия, ЗУП,ЗУК, Торговля и склад,инвестор и заказчик строительства
1С УПП, 1С 7.7 бухгалтерия, комплексная, Предприниматель,упрощенная.
Не пугает изучение новых бухгалтерских программ в которых может работать ваша фирма,
Владение компьютером, офисной техникой - опытный пользователь.
Офисные программы.