mir_AnnA

Анна Кочергина mir_AnnA

 
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Архитектор- дизайнер

Разрабатываю дизайн 

Рабочие чертежи  к дизайн-проекту 

Большой опыт работы с заведениями HoReCa, 

технологическая расстановка оборудования кухни

Работаю в  :

3ds Max+Сorona, 

AutoCAD, 

ArchiCAD

Образование:

  - Полтавский национальный технический университет

 им. Ю.Кондратюка, специальность «архитектура», диплом бакалавра

- Харьковский национальный университет городского

хозяйства им. А.Н.Бекетова , специальность «Дизайн архитектурной среды », 

магистр архитектур и дизайна (с отличием)

AutoCAD3ds MaxArchiCAD
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