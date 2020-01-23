Архитектор- дизайнер
Разрабатываю дизайн
Рабочие чертежи к дизайн-проекту
Большой опыт работы с заведениями HoReCa,
технологическая расстановка оборудования кухни
Работаю в :
3ds Max+Сorona,
AutoCAD,
ArchiCAD
Образование:
- Полтавский национальный технический университет
им. Ю.Кондратюка, специальность «архитектура», диплом бакалавра
- Харьковский национальный университет городского
хозяйства им. А.Н.Бекетова , специальность «Дизайн архитектурной среды »,
магистр архитектур и дизайна (с отличием)
Портфолио
- Спальня78 просмотров
- Кофейня67 просмотров
- Кухня-столовая108 просмотров
- Спальня84 просмотра
- Санузел71 просмотр
- Кухня-гостиная82 просмотра