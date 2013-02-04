Хохлач Мирослава Владимировна

7(953)1415012, 38(095)4290517, [email protected]

Женщина, 19 лет, проживает в г. Санкт-Петербург, гражданство Украина

Желаемая зарплата 30 000 руб.

Режим работы: постоянная работа, свободный / гибкий график, на территории работодателя

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Образование студент

ИНЖЭКОН -- Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет; СПБГИЭУ; ЛИНХ; ЛИЭИ; СПбГИЭА

2016, Факультет/специальность: Факультет медиаиндустрии Реклама и связи с общественностью

Дополнительное образование

Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля

2011, Курсы Success от посольства Англии

Профессиональные навыки:

Навыки общения с людьми;

умение работать в коллективе;

навыки составления отчетов и сценариев;

навыки работы с электронной почтой и Интернетом;

навыки ведения деловой переписки и телефонных переговоров;

навыки работы с орг. техникой;

быстрый набор текстов на компьютере

Английский — Начальный

Украинский — Свободный