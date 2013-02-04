Хохлач Мирослава Владимировна
7(953)1415012, 38(095)4290517, [email protected]
Женщина, 19 лет, проживает в г. Санкт-Петербург, гражданство Украина
Желаемая зарплата 30 000 руб.
Режим работы: постоянная работа, свободный / гибкий график, на территории работодателя
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Образование студент
ИНЖЭКОН -- Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет; СПБГИЭУ; ЛИНХ; ЛИЭИ; СПбГИЭА
2016, Факультет/специальность: Факультет медиаиндустрии Реклама и связи с общественностью
Дополнительное образование
Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля
2011, Курсы Success от посольства Англии
Профессиональные навыки:
Навыки общения с людьми;
умение работать в коллективе;
навыки составления отчетов и сценариев;
навыки работы с электронной почтой и Интернетом;
навыки ведения деловой переписки и телефонных переговоров;
навыки работы с орг. техникой;
быстрый набор текстов на компьютере
Английский — Начальный
Украинский — Свободный