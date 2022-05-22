mira_arskaya

Ваш контент-менеджер

Я долго думала, кем бы я хотела работать и поняла, что мне идеально подходила моя бывшая должность контент-менеджера. Это до безобразия простая работа (по крайней мере для меня) с практически полным отсутствием контакта с людьми. В течение дня тебе приходит письмо на почту с просьбой разместить ту или иную информацию/добавить раздел/поменять название материала и ты как модератор сайта выполняешь указание. Без преувеличения могу сказать, что я была одним из лучших контент-менеджеров, потому что я за 5 минут способна выполнить то, что другие будут выполнять минут 20, спасибо моим знаниям в области верстки. И если бы не мой ебанутый начальник из 2016-го со своими припадками и требованиями нахождения на работе 9 часов (хотя я с точно таким же качеством могу работать 3-4 часа, причем из дома), я бы с радостью продолжила.

Для меня работа

Поэтому если у вас есть сайт и вы не Вася, который думает, что может держать людей на цепи и орать на них - то напишите мне. Ваш город не имеет значения, я могу управлять сайтом просто зная логин, движок, на котором сайт сделан и пароль.