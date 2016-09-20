mirabelllla

Дизайнер интерьера

Меня зовут Марина, я получила высшее образование по специальности "дизайнер интерьера" в 2010г. и более 6-и лет занимаюсь проектированием интерьеров жилых и общественных зданий. У меня большой опыт в создании реалистичных 3D визуализаций, много воплощённых проектов. Есть публикации в журналах: "АрхИдея" № 12-1 (112) декабрь 2014-январь 2015 ; "AрхИдея" № 4 (98) апрель 2013; "Лучшие интерьеры" март 2013 №115.

Мои работы можете посмотреть на сайте :https://www.behance.net/interior_dfebb