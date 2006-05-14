Есть макет дизайна интернет магазина. Требуется: В соответствии с требованиями, приведенными ниже, выбрать CMS, сверстать макет под эту CMS, установить на хостинг, изменить настройки в соответствии с пожеланиями заказчика. Требования к движку: - Весь функционал связки Joomla+Virtuemart (не ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать движок (на php) для партнёрского магазина playfon, автоматически забирающий xml контент с playfona, загоняющий его в MySQL базу, сохраняющий картинки (предпросмотр) на сервер (возможность включать/выключать - то есть, что бы картинки могли браться ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Скажу сразу - работа либо для пионеров, либо для тех, у кого много времени и интернета :) Требуется человек для обмена ссылками через автоматические системы обмена! С моими текстами ссылок! Подробнее: сейчас у меня около 60 сайтов ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется дизайнер+програмист (может быть один человек или сложившаяся группа) для создания сайтов по тех.заданию заказчиков, большинство сайтов будут представлять собой каталог продукции, продаваемой фирмой - заказчиком. Заказ будет много, сотрудничество на длительный срок. Требования к кандидатам: Проживание ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется создать систему обмена ссылками, что-то подобное http://linkadd.info/ , http://www.nagval.ru/ , http://www.thelink.ru/ (статические страницы каталогов, рубрикация, возможность создания страниц сайтов, добавление заголовков страниц - более подробно по почте - [email protected]). Оставляйте свои предложения, лучше их ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад