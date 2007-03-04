miracle

Студия Miracle, miracle

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Разработка веб-сайтов, крупных интернет-проектов, программирование под веб. Раскрутка сайтов, интернет-реклама и маркетинг.

  • Несложный PHP скрипт

    $50

    Требуется разработать и впоследствии дорабатывать PHP скрипт для анализа сайтов. Неоходим опыт работы с сокетами. Предложения с примерами работ на мэйл: aka352#mail.ru

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
vovanciber
47 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Несложный PHP скрипт
Было приятно работать ,деньги получил сразу .С данным заказчиком можно работать и не бояться за оплату .
Благодарю, все быстро и качественно
Ответный отзыв