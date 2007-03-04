$50
Требуется разработать и впоследствии дорабатывать PHP скрипт для анализа сайтов. Неоходим опыт работы с сокетами. Предложения с примерами работ на мэйл: aka352#mail.ru
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
17 лет назад
Разработка веб-сайтов, крупных интернет-проектов, программирование под веб. Раскрутка сайтов, интернет-реклама и маркетинг.
Требуется разработать и впоследствии дорабатывать PHP скрипт для анализа сайтов. Неоходим опыт работы с сокетами. Предложения с примерами работ на мэйл: aka352#mail.ru