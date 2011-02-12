ПУШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Дата рождения 24.07.1974
Удм.Респ., г.Ижевск
email [email protected]
ICQ 495977033
Опыт работы:
Октябрь 2008 — март 2009
Развлекательный портал http://runews.radeant.com
Должность: ньюсмейкер
Обязанности:
Поиск и обработка информации в Интернете, рерайт
Март 2009-продолжаю сотрудничать
Должность: контент-менеджер
Обязанности: Новостная поддержка сайта
Май 2009-продолжаю сотрудничать
Работа у частного лица
Должность: контент-менеджер интернет-магазина kupi-kolyasku.ru
Обязанности: обновление и пополнение информации на сайте, обновление прайс-листов, отчетность по работе в Excel. Поиск информации в интернете, обработка и редактирование. Обработка изображений в Adobe Photoshop, базовые знания html.
Образование
1991 — 1996 Удмуртский Государственный университет
Специальность: Английский язык, факультет заочного обучения
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Английский язык: читаю, перевожу со словарем и без словаря
Компьютерные навыки : офисные программы, Internet, e-mail, начальные знания html, опыт работы с CMS Joomla, osCommerce, UMI
Интернет: наличие высокоскоростного домашнего доступа в Интернет, телефон, skype, icq, на связи с 09.00 до 21.00
Личные качества:
Целеустремленность, аккуратность, усидчивость, коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость. Легко обучаема.