Контент-менеджер

ПУШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Дата рождения 24.07.1974

Удм.Респ., г.Ижевск

email [email protected]

ICQ 495977033

Опыт работы:

Октябрь 2008 — март 2009

Развлекательный портал http://runews.radeant.com

Должность: ньюсмейкер

Обязанности:

Поиск и обработка информации в Интернете, рерайт

Март 2009-продолжаю сотрудничать

www.pomolis.ru

Должность: контент-менеджер

Обязанности: Новостная поддержка сайта

Май 2009-продолжаю сотрудничать

Работа у частного лица

Должность: контент-менеджер интернет-магазина kupi-kolyasku.ru

Обязанности: обновление и пополнение информации на сайте, обновление прайс-листов, отчетность по работе в Excel. Поиск информации в интернете, обработка и редактирование. Обработка изображений в Adobe Photoshop, базовые знания html.

Образование

1991 — 1996 Удмуртский Государственный университет

Специальность: Английский язык, факультет заочного обучения

Иностранные языки и компьютерные навыки:

Английский язык: читаю, перевожу со словарем и без словаря

Компьютерные навыки : офисные программы, Internet, e-mail, начальные знания html, опыт работы с CMS Joomla, osCommerce, UMI

Интернет: наличие высокоскоростного домашнего доступа в Интернет, телефон, skype, icq, на связи с 09.00 до 21.00

Личные качества:

Целеустремленность, аккуратность, усидчивость, коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость. Легко обучаема.