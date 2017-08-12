Образование:2013-2017 НПУ им. М.П. Драгоманова, институт иностранной филологии,

специальность язык и литература

Опыт работы:

с 02.2015 по 10.2015 - «МакДональдз Юкрейн Лтд» членбригады ресторана

с 06.2015 по 07.2015 - педагогическая практика иработа в школе

с 09.2015 по 03.2017 - частное преподаваниеанглийского языка

Знание языков: украинский,русский - родные; английский - Advanced;китайский- B

Личные качества:умение работать в команде, стрессоустойчивость, коммуникабельность,

ответственность, тактичность, аккуратность, обязательность.