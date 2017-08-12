Образование:2013-2017 НПУ им. М.П. Драгоманова, институт иностранной филологии,
специальность язык и литература
Опыт работы:
с 02.2015 по 10.2015 - «МакДональдз Юкрейн Лтд» членбригады ресторана
с 06.2015 по 07.2015 - педагогическая практика иработа в школе
с 09.2015 по 03.2017 - частное преподаваниеанглийского языка
Знание языков: украинский,русский - родные; английский - Advanced;китайский- B
Личные качества:умение работать в команде, стрессоустойчивость, коммуникабельность,
ответственность, тактичность, аккуратность, обязательность.