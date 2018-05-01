mirafortec

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Образование: Экономика и управление на предприятии (Факультет НОИР), Фотограф/фоторетушер (Школа визуальных искусств "Сова")

Предоставляемые услуги: Ретуширование фотографий, создание макетов, верстка, разработка дизайна.

Иностранные языки: Английский - разговорный, испанский - базовый, арабский - базовый

Опыт работы:

MANGO

Франция, www.mango.com

Розничная торговля... Показать еще

Фотограф

- Проведение фотосессий.

- Создание дизайна витрин.

- Работа с моделями

(Проект был разовым)

РИШАР, сеть медицинских центров Санкт-Петербург, virilismed.ru/ Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще Фотограф - Подготовка фотопроектов - работа с докторами - репортаж медицинских работ и навыков врачей - помощь в создании сайтов

Adobe Photoshop, Портретная фотосъемка, Adobe Lightroom, Навыки межличностного общения, Репортажная фотосъемка, Управление проектами, Организаторские навыки.

Личные качества: Фотографией занимаюсь около 9 лет, на любительском уровне. 6 лет - профессионально.

Трудолюбие

Профессиональный подход

Обучаемость

Адекватная реакция на критику

Контактная информация: +7 (964) 327-63-05 — предпочитаемый способ связи

[email protected]