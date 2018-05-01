mirafortec

Образование: Экономика и управление на предприятии (Факультет НОИР), Фотограф/фоторетушер (Школа визуальных искусств "Сова")
Предоставляемые услуги: Ретуширование фотографий, создание макетов, верстка, разработка дизайна.
Иностранные языки: Английский - разговорный, испанский - базовый, арабский - базовый
Опыт работы:
- Франция, www.mango.com
- Розничная торговля... Показать еще
- Фотограф
- - Проведение фотосессий.
- - Создание дизайна витрин.
- - Работа с моделями
- (Проект был разовым)
- РИШАР, сеть медицинских центров
Санкт-Петербург, virilismed.ru/
Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще
Фотограф
- Подготовка фотопроектов
- работа с докторами
- репортаж медицинских работ и навыков врачей
- помощь в создании сайтов
Личные качества: Фотографией занимаюсь около 9 лет, на любительском уровне. 6 лет - профессионально.
Трудолюбие
Профессиональный подход
Обучаемость
Адекватная реакция на критику
Контактная информация: +7 (964) 327-63-05 — предпочитаемый способ связи