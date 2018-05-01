mirafortec

Александра mirafortec

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Добро пожаловать!

Образование: Экономика и управление на предприятии (Факультет НОИР), Фотограф/фоторетушер (Школа визуальных искусств "Сова")

Предоставляемые услуги: Ретуширование фотографий, создание макетов, верстка, разработка дизайна.

Иностранные языки: Английский - разговорный, испанский - базовый, арабский - базовый

Опыт работы: 

MANGO

  • Франция, www.mango.com
  • Розничная торговля... Показать еще
  • Фотограф
  • - Проведение фотосессий.
  • - Создание дизайна витрин.
  • - Работа с моделями
  • (Проект был разовым)
  • РИШАР, сеть медицинских центров

    Санкт-Петербург, virilismed.ru/

    Медицина, фармацевтика, аптеки... Показать еще

    Фотограф

    - Подготовка фотопроектов

    - работа с докторами 

    - репортаж медицинских работ и навыков врачей 

    - помощь в создании сайтов

Профессиональные навыки: Adobe Photoshop, Портретная фотосъемка, Adobe Lightroom, Навыки межличностного общения, Репортажная фотосъемка, Управление проектами, Организаторские навыки.

Личные качества: Фотографией занимаюсь около 9 лет, на любительском уровне. 6 лет - профессионально. 

Трудолюбие 

Профессиональный подход 

Обучаемость

Адекватная реакция на критику

Контактная информация: +7 (964) 327-63-05  — предпочитаемый способ связи

[email protected]