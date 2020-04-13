транскрибация
Добрый день. Я только начинаю свой путь в новой, но интересной для меня профессии — транскрибатор. Имею высшее экономическое образование (Вятский Государственный Технический Университет). Я ответственная, внимательная, исполнительная, гарантирую соблюдение сроков и взятых обязательств по выполнению работы.
Навыки и умения:
- транскрибация
- умею работать в Google Docs
- быстро обучаюсь и запоминаю новую информацию
- слепая печать на клавиатуре
- уверенный пользователь ПК (Word, Excel, электронная почта)
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Портфолио
- Транскрибация видеосудебного заседания72 просмотра
- Транскрибация видеоролика с ютуб98 просмотров
- Транскрибация видеоролика с ютуб (диалог)76 просмотров