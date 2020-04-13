транскрибация

Добрый день. Я только начинаю свой путь в новой, но интересной для меня профессии — транскрибатор. Имею высшее экономическое образование (Вятский Государственный Технический Университет). Я ответственная, внимательная, исполнительная, гарантирую соблюдение сроков и взятых обязательств по выполнению работы.

Навыки и умения:

транскрибация

умею работать в Google Docs

быстро обучаюсь и запоминаю новую информацию

слепая печать на клавиатуре

уверенный пользователь ПК (Word, Excel, электронная почта)

Пусть у меня ещё нет опыта в транскрибации, но я буду рада сотрудничеству. Нужно же с чего-то начинать. Не Боги горшки обжигают 