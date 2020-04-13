miranda_karalli

Марина miranda_karalli

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
транскрибация

Добрый день. Я только начинаю свой путь в новой, но интересной  для меня профессии — транскрибатор. Имею высшее экономическое образование (Вятский Государственный Технический Университет). Я ответственная, внимательная, исполнительная, гарантирую соблюдение сроков и взятых обязательств по выполнению работы.

Навыки и умения:

  • транскрибация
  • умею работать в Google Docs
  • быстро обучаюсь и запоминаю новую информацию
  • слепая печать на клавиатуре
  • уверенный пользователь ПК (Word, Excel, электронная почта)
Пусть у меня ещё нет опыта в транскрибации, но я буду рада сотрудничеству.  Нужно же с чего-то начинать. Не Боги горшки обжигают  