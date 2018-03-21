Консультация, сценарий, видеомонтаж, озвучка: Youtube, instagram, love-story, реклама, короткометражные фильмы.
Доброго времени суток!
Закончил Политех, после психанул и поступил в Академию искусств на режиссера игрового кино. За 10 лет в кино работал: ассистентом режиссера, локейшн менеджером, кастинг директором, линейным продюсером, вторым режиссером, сценаристом, режиссером короткометражных фильмов. Весь этот опыт получен на успешных казахстанских проектах: к/к Уроки Гармонии, т/с Такая Life, к/к Раненый ангел, скетчком Q-eli, т/с Кустар ани, к/к Река, т/с Кария и т.д.
Имею опыт создания фильма, ролика, мини сериала - от идеи до монтажа.
Сейчас психанул и занялся своим проектом - стадия вынашивания сценария.
Готов выкраивать время на не большие проекты для обеспечения оперативных расходов.
Могу:
- Консультировать при создании имиджевых, корпоративных, рекламных, youtube роликов. Я поумничаю, а Вы избежите распространенных ошибок, сэкономив время и деньги, при написании сценария, при съемке и монтаже Вашего ролика. Я расскажу Вам, как лучше организовать и спланировать съемочный процесс, соблюдая баланс между экономической и художественной составляющей.
- Писать сценарии для рекламных, youtube и имиджевых роликов, для Love story, для короткометражных фильмов фестивального и коммерческого характера.
- Монтировать ролики, короткометражные фильмы, видео для youtube и instagram четко следуя, авторской задаче. При необходимости могу стилизовать Ваш ролик, под высланный Вами образец.
- Озвучивать художественные, научные, рекламные фильмы и ролики. Есть два мужских, два женских голоса. Образцы голосов, могу предварительно выслать.
- Быть позитивным и вежливым при обсуждении, постановке задач и сдачи проекта. То есть от начала и до конца нашего сотрудничества.
- Если необходимо, спать по 3 часа в день, чтобы не подвести заказчика.