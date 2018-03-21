Консультация, сценарий, видеомонтаж, озвучка: Youtube, instagram, love-story, реклама, короткометражные фильмы.

Доброго времени суток!

Закончил Политех, после психанул и поступил в Академию искусств на режиссера игрового кино. За 10 лет в кино работал: ассистентом режиссера, локейшн менеджером, кастинг директором, линейным продюсером, вторым режиссером, сценаристом, режиссером короткометражных фильмов. Весь этот опыт получен на успешных казахстанских проектах: к/к Уроки Гармонии, т/с Такая Life, к/к Раненый ангел, скетчком Q-eli, т/с Кустар ани, к/к Река, т/с Кария и т.д.

Имею опыт создания фильма, ролика, мини сериала - от идеи до монтажа.

Сейчас психанул и занялся своим проектом - стадия вынашивания сценария.

Готов выкраивать время на не большие проекты для обеспечения оперативных расходов.

Могу: