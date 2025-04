Первеводчик

                     Моя работа

Я переводил несколько веб-страниц для различных фирм, например для онлайн магазины кофе, одежды или даже Дата-центра. У меня есть отличный опыт в переводе на три языка - это английский, чешский и русский. Так же у меня были заказы по типу рекламы или распространению объявлений на нескольких языках (+ немецкий).

Я стараюсь, чтобы мои переводы выглядели так, будто они не переведены на данный язык, а уже написаны носителем языка. И у меня это всегда получается. Для меня важно качество, но также и скорость. Если вы захотите работать со мной, то вам будет очень удобно. Я старательный.

I translated several websites for different companies, such as online coffee shops, clothing stores, or even for a data-center. I have excellent experience in translating into three languages - english, czech and russian. I also had orders such as writing and translating advertisings or distribution of announcements in several languages (+ german).

I try to make my translations look as if they are not translated into current language, but have already been written by a native speaker. And I always success. For me, quality is important, but also speed. If you want to work with me, it will be very convenient for you. I'm diligent.

Překládál jsem několik celkových webových stránek pro různé firmy. Byly to věci, které jsou technicky zaměřené, ale i například obchod s oblečením nebo kafem. Mám výborné zkušenosti v překládání do tří jazyků - jsou to angličtina, čeština a ruština. Taky jsem měl i menší práce. Byly to překlady reklam, různých inzerátů atd.

Snažím se aby moje překlady vypadali, jako by nebyli přeloženy do daného jazyka, nýbrž napsány rodilým mluvčšm. Taky se mi to vždycky podaří. Pro mě je důležitá kvalita, ale i rychlost. Pokud budete chtít se mnou pracovat, bude to pro Vás velmi pohodlné.