Настраиваю контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords

Настраиваю контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords

+++ Средний CTR - 8%

+++ Рекорд CTR по компании - 34%

+++ Только целевые посетители – да

+++ Ручной подбор фраз - да

+++ 1 объявление = 1 ключевик

+++ Отдельная ссылка на каждый товар - да

+++ Прозрачность работы на 100%

+++ Настройка Метрики и выставление целей

+++ Рекомендации по сайту и ведение компании

Но! Это не имеет никакого значения, если вы не зарабатываете деньги.

+++++ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ – вот главная цель моих рекламных кампаний!

С кем мы не работаем:

--- ВЫ ХОТИТЕ НЕ МЕНЕЕ 1000 КЛИКОВ ЕЖЕДНЕВНО

К сожалению, даже продажа автомобилей и аренда квартир в Москве не даёт такое количество кликов. Некоторые ниши дают всего 20 кликов в день.

--- КЛЮЧЕВЫХ ФРАЗ ДОЛЖНО БЫТЬ 5000 – НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ

Второе постоянное заблуждение. Ключевики должны быть целевыми, и в различных нишах таких может быть от 100 до 20000.

ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ ПУНКТЫ НЕ ИМЕЮТ К ВАМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, ТО НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ!