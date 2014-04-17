Настраиваю контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Adwords
+++ Средний CTR - 8%
+++ Рекорд CTR по компании - 34%
+++ Только целевые посетители – да
+++ Ручной подбор фраз - да
+++ 1 объявление = 1 ключевик
+++ Отдельная ссылка на каждый товар - да
+++ Прозрачность работы на 100%
+++ Настройка Метрики и выставление целей
+++ Рекомендации по сайту и ведение компании
Но! Это не имеет никакого значения, если вы не зарабатываете деньги.
+++++ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ – вот главная цель моих рекламных кампаний!
С кем мы не работаем:
--- ВЫ ХОТИТЕ НЕ МЕНЕЕ 1000 КЛИКОВ ЕЖЕДНЕВНО
К сожалению, даже продажа автомобилей и аренда квартир в Москве не даёт такое количество кликов. Некоторые ниши дают всего 20 кликов в день.
--- КЛЮЧЕВЫХ ФРАЗ ДОЛЖНО БЫТЬ 5000 – НЕ БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ
Второе постоянное заблуждение. Ключевики должны быть целевыми, и в различных нишах таких может быть от 100 до 20000.
ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ ПУНКТЫ НЕ ИМЕЮТ К ВАМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, ТО НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ!