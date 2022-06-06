транскрибатор, поэт, копирайтер, дизайнер

Выполняю различные операции с текстом. Уровень английского intermediate, что расширяет мои

возможности. Если у вас есть какое-то нестандартное предложение, связанное с

написанием текста, я готова выслушать и обсудить его. Я могу: - написать поздравление частным лицам на разные праздники (как текстом, так и в стихах); - помочь обработать информацию из интернета (от 90% оригинальности); - написать маленький рассказ или сказку; - сделать или красиво оформить презентацию по любому случаю; - написать сценарий web-квестов, игр на природе и других мероприятий. Если вы беспокоитесь о моей компетентности, можете дать тестовое задание (на его выполнение должно

потребоваться 10-15 минут) Ознакомиться с примерами работ можно здесь: https://drive.google.com/drive/folders/16DrOMdWOSBFkjTjwbpKusfNfocRd7asw?usp=sharing