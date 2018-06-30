Графический дизайн/ Рисунок
- Опыт работы в графическом дизайне (в т.ч. на постоянной основе фриланс) - больше 3 лет; из них год в области бренд-дизайна (One Advertising, Тель Авив)
- Быстрый и качественный рисунок от руки (работаю с планшетом Wacom Intuos)
- Работаю в программах Photoshop/ Illustrator/ Indesign - знания сертифицированы (проф. курсы)
- Рабочие инструменты: Macbook Pro 16 / Wacom Intuos
Дорогие заказчики, я беру предоплату в 40 процентов, чтобы избавить и вас, и себя от лишнего волнения.
В течение выполнения заказа я постоянно на связи.
Дизайн-портфолио - https://www.behance.net/
Мой сайт (графика) - https://miriamvidan.com