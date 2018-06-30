Графический дизайн/ Рисунок

Опыт работы в графическом дизайне (в т.ч. на постоянной основе фриланс) - больше 3 лет; из них год в области бренд-дизайна (One Advertising, Тель Авив)

Быстрый и качественный рисунок от руки (работаю с планшетом Wacom Intuos)

Работаю в программах Photoshop/ Illustrator/ Indesign - знания сертифицированы (проф. курсы)

Рабочие инструменты: Macbook Pro 16 / Wacom Intuos

Для заказчиков:

Дорогие заказчики, я беру предоплату в 40 процентов, чтобы избавить и вас, и себя от лишнего волнения.

В течение выполнения заказа я постоянно на связи.

Дизайн-портфолио - ﻿https://www.behance.net/﻿

Мой сайт (графика) - https://miriamvidan.com﻿