miriamvidan

Мариам Видан miriamvidan

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Графический дизайн/ Рисунок
  • Опыт работы в графическом дизайне (в т.ч. на постоянной основе фриланс) - больше 3 лет; из них год в области бренд-дизайна (One Advertising, Тель Авив)
  • Быстрый и качественный рисунок от руки (работаю с планшетом Wacom Intuos)
  • Работаю в программах Photoshop/ Illustrator/ Indesign - знания сертифицированы (проф. курсы)
  • Рабочие инструменты: Macbook Pro 16 / Wacom Intuos
Для заказчиков: 

Дорогие заказчики, я беру предоплату в 40 процентов, чтобы избавить и вас, и себя от лишнего волнения. 

В течение выполнения заказа я постоянно на связи. 

Дизайн-портфолио - ﻿https://www.behance.net/﻿

Мой сайт (графика) - https://miriamvidan.com﻿