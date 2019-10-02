miridukraine

Даниил miridukraine

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$129
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$129
10 баллов
6 лет назад
Создать и настроить аккаунт AdWords, запустить рекламу.
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Рекомендую Даниила. Много задач, всегда на связи, оплачивает.
Спасибо за работу. Рекомендую.
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