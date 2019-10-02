miridukraine

Требуется разработка отзывов для интернет-магазина, размещаемых на маркетплейсе. Проект включает создание текстов, которые будут способствовать привлечению клиентов и улучшению видимости через контекстную рекламу.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$129
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, Нужно сделать перевод инструкции по эксплуатации инвалидной электро коляски. Жду ваших предложений и стоимость работ. Китайский/украинский(!)Переводы19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Мы небольшая фирма, занимаемся медицинской техникой для реабилитации. Товарных позиций на данный момент 23. На каждый товар есть детальное описание, фото, видео (наш ютуб канал) и инструкция. ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо создать аккаунт и запустить контекстную рекламу. Компания занимается продажей медицинской техники для реабилитации. Сайт сделан на базе Пром. Ассортимент небольшой. Контакты в приложении. Жду ваши предложения. Спасибо.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$129
10 баллов
6 лет назад
Google Ads
Рекомендую Даниила. Много задач, всегда на связи, оплачивает.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Рекомендую.