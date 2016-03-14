От проектирования функционала, до финального интерфейса с контролем качества Вашего продукта.

Skype:masterphotoshopvs

Анализ проекта, создание навигационных схем, создание и проработка дизайн концептов, создание и подготовка дизайн макетов для платформ (iOS, Android, Web) детализация и подготовка к дальнейшему использованию, контроль качества конечного продукта

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Украинский — свободно владею