mirkovich12

Виталий mirkovich12

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
От проектирования функционала, до финального интерфейса с контролем качества Вашего продукта.

Skype:masterphotoshopvs

Анализ проекта, создание навигационных схем, создание и проработка дизайн концептов, создание и подготовка дизайн макетов для платформ (iOS, Android, Web) детализация и подготовка к дальнейшему использованию, контроль качества конечного продукта

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Украинский — свободно владею

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$6/час
от $150от 1 дня
#131
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$9/час
от $250от 1 дня
#328