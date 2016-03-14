От проектирования функционала, до финального интерфейса с контролем качества Вашего продукта.
Skype:masterphotoshopvs
Анализ проекта, создание навигационных схем, создание и проработка дизайн концептов, создание и подготовка дизайн макетов для платформ (iOS, Android, Web) детализация и подготовка к дальнейшему использованию, контроль качества конечного продукта
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Украинский — свободно владею
Портфолио
- Королева бензоколонки304 просмотра
- Девушка (арт) вектор4908 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$6/час
от $150от 1 дня
#131
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$9/час
от $250от 1 дня
#328