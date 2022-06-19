Здравствуйте!

Меня зовут Виктория Ершова. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг. Я новичок в этой области. Но я хочу создавать качественный продукт. Я работаю с техническими тематиками по своей професии:

• дизайн прикладного ПО;

• разработка прикладного ПО;

• прикладные программные продукты;

• проектирование информационных систем;

• языки и среды программирования для бизнес-сектора;

• web-технологии;

• базы данных;

• техническая документация;

и смежные с ними.

Также обладаю широкими знаниями в областях, которые мне интересны в качестве хобби:

• астрономия;

• астрофизика;

• физика;

• история Древнего мира:

• археология;

• история науки;

• история искусства.

Мой девиз: точный срок исполнения и глубокая проработка темы. Своим плюсом считаю опыт работы в ИТ-индустрии и широкий кругозор. Стараюсь строить логичные и лаконичные тексты. Также согласна с основными принципами создания продукта компании Apple: конечному пользователю нужен максимально простой и максимально качественно сделанный продукт.

Я занимаюсь письменными переводами с английского языка на русский технических статей и текстов, а также аудиозаписей.

По специальности я – инженер-программист прикладного ПО в экономике.

Буду рада помочь Вам в решении Ваших задач.