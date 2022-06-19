Здравствуйте!
Меня зовут Виктория Ершова. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг. Я новичок в этой области. Но я хочу создавать качественный продукт. Я работаю с техническими тематиками по своей професии:
• дизайн прикладного ПО;
• разработка прикладного ПО;
• прикладные программные продукты;
• проектирование информационных систем;
• языки и среды программирования для бизнес-сектора;
• web-технологии;
• базы данных;
• техническая документация;
и смежные с ними.
Также обладаю широкими знаниями в областях, которые мне интересны в качестве хобби:
• астрономия;
• астрофизика;
• физика;
• история Древнего мира:
• археология;
• история науки;
• история искусства.
Мой девиз: точный срок исполнения и глубокая проработка темы. Своим плюсом считаю опыт работы в ИТ-индустрии и широкий кругозор. Стараюсь строить логичные и лаконичные тексты. Также согласна с основными принципами создания продукта компании Apple: конечному пользователю нужен максимально простой и максимально качественно сделанный продукт.
Я занимаюсь письменными переводами с английского языка на русский технических статей и текстов, а также аудиозаписей.
По специальности я – инженер-программист прикладного ПО в экономике.
Буду рада помочь Вам в решении Ваших задач.