Выполню любую работу, связанную с обработкой фотографий - фотомонтаж, ретушь, цветокоррекция, реставрация фото и другое.
Имеют квалификацию специалиста по Adobe Photoshop и CorlDraw. Занимаюсь обработкой растровых и
векторных изображений более 6 лет, но так как на бирже фрилансеров впервые, готов работать на рейтинг и
портфолио - исполнять качественно и своевременно заказы по низкой цене.
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Портфолио
- Улучшение качества изображений, ретушью83 просмотра
- Обтравка и ретушь ювелирных изделий, бижутерии.80 просмотров
- Обтравка изображений (мебель)77 просмотров
- Обтравка изображения87 просмотров
- Обтравка (обувь)71 просмотр
- Замена цвета (фужеров)131 просмотр
- Замена цвета (коктейлей)109 просмотров
Обработка фотографий
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