Выполню любую работу, связанную с обработкой фотографий - фотомонтаж, ретушь, цветокоррекция, реставрация фото и другое.

Имеют квалификацию специалиста по Adobe Photoshop и CorlDraw. Занимаюсь обработкой растровых и

векторных изображений более 6 лет, но так как на бирже фрилансеров впервые, готов работать на рейтинг и

портфолио - исполнять качественно и своевременно заказы по низкой цене.