mirnyy

Артур mirnyy

 
63 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполню любую работу, связанную с обработкой фотографий - фотомонтаж, ретушь, цветокоррекция, реставрация фото и другое.

Имеют квалификацию специалиста по Adobe Photoshop и CorlDraw. Занимаюсь  обработкой растровых и

векторных изображений более 6 лет, но так как на бирже фрилансеров  впервые, готов работать на рейтинг и

портфолио - исполнять качественно и своевременно заказы  по низкой цене.

Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от 3 часов
нет рейтинга