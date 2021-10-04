HTML-верстальщик. Делаю качественно и в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, Flexbox, Адаптивная кроссбраузерная верстка
Здравствуйте,
Меня зовут Мирослав,
Я HTML верстальщик,
"Любовь и работа - единственные стоящие вещи в жизни. Работа - это своеобразная форма любви." - Мэрилин Монро
⌛ Этапы моей работы:
- Обсуждение ТЗ, цены, сроков;
- Выполнение верстки;
- Проверка на валидность (https://validator.w3.org/) и скорость загрузки (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU), баги;
- Вы проверяете работу и возможные правки (не меняющие структуры сайта);
- Сдача проекта и оплата работы (также возможна оплата по мере выполнению проекта);+
- Я даю недельную гарантию на свою выполненную работу (с момента сдачи проекта), если что пишите, исправим;
藺 Портфолио:
✍ Мои контакты:
Telegram: @Mirodevp
Skype: live:6bd78611c34e6e44
Instagram: m1ro_s
Технологии:
- БЭМ
- Flexbox
- Bootstrap Grid
- HTML5
- CSS3
- Pug
- Sass/Scss
- JavaScript
- React.js
- Node.js
- jsx
- MongoDB
- ExpressJs
- jQuer
- Адаптивная кроссбраузерная верстка
Telegram: @Mirodevp
Skype: live:6bd78611c34e6e44
Instagram: m1ro_s
GitHub: github.com/m1roSlavit