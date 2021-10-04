mirodevp

Савчин Мирослав mirodevp

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML-верстальщик. Делаю качественно и в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, БЭМ, Flexbox, Адаптивная кроссбраузерная верстка

Здравствуйте,

Меня зовут Мирослав,

Я HTML верстальщик,

"Любовь и работа - единственные стоящие вещи в жизни. Работа - это своеобразная форма любви." - Мэрилин Монро

⌛ Этапы моей работы:

  • Обсуждение ТЗ, цены, сроков;
  • Выполнение верстки;
  • Проверка на валидность (https://validator.w3.org/) и скорость загрузки (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU), баги;
  • Вы проверяете работу и возможные правки (не меняющие структуры сайта);
  • Сдача проекта и оплата работы (также возможна оплата по мере выполнению проекта);+
👍 Гарантии:

  • Я даю недельную гарантию на свою выполненную работу (с момента сдачи проекта), если что пишите, исправим;
 Работаю без предоплаты

藺 Портфолио:

✍ Мои контакты:

Telegram:    @Mirodevp

Skype:          live:6bd78611c34e6e44

Instagram:   m1ro_s

 Технологии:

  • БЭМ
  • Flexbox
  • Bootstrap Grid
  • HTML5
  • CSS3
  • Pug
  • Sass/Scss
  • JavaScript
  • React.js
  • Node.js
  • jsx
  • MongoDB
  • ExpressJs
  • jQuer
  • Адаптивная кроссбраузерная верстка
✍ Мои контакты:

Telegram:    @Mirodevp

Skype:          live:6bd78611c34e6e44

Instagram:   m1ro_s

GitHub:        github.com/m1roSlavit