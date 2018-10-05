Настройка контекстной рекламы

Добрый день, меня зовут Максим, я более 3 лет предоставляю услуги по настройке

контекстной рекламы в Яндекс Директ и GoogleAdwords:

- Яндекс Директ «Поиск» и «РСЯ» (рекламная сетьяндекс);

- GoogleAdwords «Поиск» и «КМС» (контекстно-медийная сеть Google);

- Ретаргетинг (допродажи).

Если вам необходимо настроить рекламную кампанию в поисковых системах Яндекс и Google, либо провести анализ и корректировку существующих рекламных компаний могу решить эту задачу и помочь вам в этом разобраться.

Что вы получаете от работы со мной:

+ Настроенную рекламную кампанию с ключевыми словами и объявлениями максимально релевантными запросам вашей целевой

аудитории («Поиск» + «РСЯ»).

+ Подключение аналитики: настройка Яндекс Метрики, Google Analytics (это аналитические сервисы, позволяющие отслеживать всё что происходит на вашем

сайте) – это важно и обязательно.

+ Во время абонентского обслуживания вы получаете требуемой количество кликов по приемлемой цене.

+ Первая неделя сопровождения рекламной кампании и сопутствующие консультации бесплатно.

+ Всегда нахожусь на связи, доступен в мессенджерах и социальных сетях.

+ Отправка аналитических данных по выполненным работам и сопровождению рекламных кампаний.

+ Консультации при обращении бесплатно, отвечу на все вопросы.

Как поставлена работа:

+ Первым делом необходимо глубоко погрузиться и изучить саму вашу нишу.

+ Проведу анализ ваших конкурентов и их рекламных кампаний.

+ Следует отметить, что ваш сайт или посадочная страница является важным этапом воронки продаж, напрямую влияющим на конверсию

в последующую продажу. При необходимости проведу аудит вашего сайта и при

отсутствии сайта требуется разработка посадочной страницы.

+ Определю стратегию продвижения контекстнойрекламы. То есть ничего лишнего не должно быть, ни что не должно быть

неэффективным грузом и тратить ваш бюджет и время – если в вашей нише

оптимальна только настройка «РСЯ» то «Поиск»на яндекс настраивать не стоит.

+ Далее идет этап по формированию самой рекламной кампании (сбор семантического ядра, создание объявлений, минус слова,

подключение метрики и прочие тонкости).

+ Затем запуск рекламной компании. Передаю при запуске все доступы к кабинетам. Даже если вы ничего не понимаете, кратко разъясню

вам основные направления дальнейших действий.

+ И последний длительный и важный этап – это абонентское обслуживание, анализ, аналитика, корректировка рекламной кампании, оптимизация

ставок.

На создание компании требуется порядка 3 – 5 дней. Стоимость соответственно зависит от объема требуемых работ и в простом

варианте составляет от 3 000 рублей. По стоимости сориентирую вас во время

консультации.

В целом буду полезен вам, если вы собственник бизнеса – я понимаю ценность рекламного бюджета, его целевого и эффективного

использования и получения результата как такового - продажи. Обращайтесь так же

если вы менеджер кампании, с пониманием отнесусь к вашим корпоративным процедурам,

программам и срокам. Разъясню все как есть без преувеличений и недомолвок.

Обращайтесь, пишите, звоните, отвечу на все ваши вопросы.

Так же оставляйте заявку на обратный звонок или любой другой удобный для вас способ коммуникации (whatsapp, viber, telegram, skype, соц.сети).

Тел: +79180774850

Mail: [email protected]

Skype: miromaks21