Добрый день, меня зовут Максим, я более 3 лет предоставляю услуги по настройке
контекстной рекламы в Яндекс Директ и GoogleAdwords:
- Яндекс Директ «Поиск» и «РСЯ» (рекламная сетьяндекс);
- GoogleAdwords «Поиск» и «КМС» (контекстно-медийная сеть Google);
- Ретаргетинг (допродажи).
Если вам необходимо настроить рекламную кампанию в поисковых системах Яндекс и Google, либо провести анализ и корректировку существующих рекламных компаний могу решить эту задачу и помочь вам в этом разобраться.
Что вы получаете от работы со мной:
+ Настроенную рекламную кампанию с ключевыми словами и объявлениями максимально релевантными запросам вашей целевой
аудитории («Поиск» + «РСЯ»).
+ Подключение аналитики: настройка Яндекс Метрики, Google Analytics (это аналитические сервисы, позволяющие отслеживать всё что происходит на вашем
сайте) – это важно и обязательно.
+ Во время абонентского обслуживания вы получаете требуемой количество кликов по приемлемой цене.
+ Первая неделя сопровождения рекламной кампании и сопутствующие консультации бесплатно.
+ Всегда нахожусь на связи, доступен в мессенджерах и социальных сетях.
+ Отправка аналитических данных по выполненным работам и сопровождению рекламных кампаний.
+ Консультации при обращении бесплатно, отвечу на все вопросы.
Как поставлена работа:
+ Первым делом необходимо глубоко погрузиться и изучить саму вашу нишу.
+ Проведу анализ ваших конкурентов и их рекламных кампаний.
+ Следует отметить, что ваш сайт или посадочная страница является важным этапом воронки продаж, напрямую влияющим на конверсию
в последующую продажу. При необходимости проведу аудит вашего сайта и при
отсутствии сайта требуется разработка посадочной страницы.
+ Определю стратегию продвижения контекстнойрекламы. То есть ничего лишнего не должно быть, ни что не должно быть
неэффективным грузом и тратить ваш бюджет и время – если в вашей нише
оптимальна только настройка «РСЯ» то «Поиск»на яндекс настраивать не стоит.
+ Далее идет этап по формированию самой рекламной кампании (сбор семантического ядра, создание объявлений, минус слова,
подключение метрики и прочие тонкости).
+ Затем запуск рекламной компании. Передаю при запуске все доступы к кабинетам. Даже если вы ничего не понимаете, кратко разъясню
вам основные направления дальнейших действий.
+ И последний длительный и важный этап – это абонентское обслуживание, анализ, аналитика, корректировка рекламной кампании, оптимизация
ставок.
На создание компании требуется порядка 3 – 5 дней. Стоимость соответственно зависит от объема требуемых работ и в простом
варианте составляет от 3 000 рублей. По стоимости сориентирую вас во время
консультации.
В целом буду полезен вам, если вы собственник бизнеса – я понимаю ценность рекламного бюджета, его целевого и эффективного
использования и получения результата как такового - продажи. Обращайтесь так же
если вы менеджер кампании, с пониманием отнесусь к вашим корпоративным процедурам,
программам и срокам. Разъясню все как есть без преувеличений и недомолвок.
Обращайтесь, пишите, звоните, отвечу на все ваши вопросы.
Так же оставляйте заявку на обратный звонок или любой другой удобный для вас способ коммуникации (whatsapp, viber, telegram, skype, соц.сети).
Тел: +79180774850
Mail: [email protected]
Skype: miromaks21