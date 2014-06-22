Обладаю особенностями мозга идеальными для тестирования и аналитики. В связи с этим меняю обанкротившиеся микробизнесы в IT-сфере (Web) на старт карьеры с нуля в области тестирования. Закончил курсы «Тестирование ПО». Опыта профессиональной работы в тестировании пока нет, но есть желание развиваться в этом направлении. Считаю низкий контроль качества основной бедой многих производственных объектов.

Опыт как тестировщика:

• Случайно получил доступ ко всем партнерским аккаунтам сети знакомств “Friend Finder”. На одном из аккаунтов лежало 50 тысяч долларов.

• Обнаружил ошибку в логике работы электронной очереди на загранпаспорта. Подробности здесь: http://news.ngs.ru/more/1179667/ . Провел тестирование своего бизнес-плана на предмет соответствия российским законам, скорректировал, в итоге в тексте новости меня называют хитрым предпринимателем, который ничего не нарушил.

• Обнаружил ошибку у МТС позволявшую бесплатно пользоваться интернетом. В МТС ошибку признали, через примерно неделю исправили.

Опыт как аналитика:

• Занимался анализом алгоритмов поисковых систем, систем защиты, автоматических систем аналитики, находил слабые места и пользовался этим. Построил на этом микробизнес.

• Анализировал поисковый спам, что позволило создать систему обнаружения поискового спама лучшую, чем в то время была у Яндекса. Через год или два, когда система перестала представлять для меня какую-либо ценность, я отправил её на конкурс и занял с ней призовое место (software dev generation 2009).

• Провел тестирование рекламного блока подсети click-click в рекламной сети Begun, нашел в нём серьезные недостатки. Спроектировал и донёс до дизайнера, как должен выглядеть рекламный блок. Новый рекламный блок оказался на 70% эффективней старого, и на 50-60% эффективней, чем у основных конкурентов. Очень скоро получил претензию от рекламной сети. Проведя комплексный анализ ситуации, принял решение отстоять право на использование разработанного мной решения. После переговоров, которые длились около месяца, рекламная сеть осуществила все замороженные выплаты и более претензий не предъявляла.

• Проанализировал стандартную систему поиска девушек для знакомства через социальную сеть вконтакте. Пришёл к выводу: большинство девушек со статусом «в активном поиске» никого не ищут либо очень разборчивы. Создал систему, которая отображала только тех девушек, у кого статус «в активном поиске» стоит недавно,- среди них высока плотность тех, кто реально ищет и не обладает избыточной разборчивостью.