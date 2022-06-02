mirotenzia_2000

Маркетинг, продажи, CRM, бизнес-процессы, управление командой, визуал: наш главный результат - эффективность вашего бизнеса.

Мы зарабатываем компаниям деньги с помощью комплексных решений в сфере маркетинга, продаж, технической настройки и оптимизации бизнес-процессов, экономя ваши ресурсы и время 

Наши кейсы: 45 млн рублей в год на обучении рисованию300к за месяц с вложениями 10к на несуществующей в России нише6% конверсия из вебинара в продажу (ниша: инфобиз, чек - 110к)Мы построили 5 отделов продаж, внедрили комплексно CRM в 7 компаний, привлекли 10к+ заявок с холодного трафика.