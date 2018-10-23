mirra_elenka

Добрый день! Ищу специалиста, который сможет разработать незаурядный макет брошюры. Тема: ремонтно-отделочные работы Сегмент: бизнес и премиум Сроки: 3 дня
Дизайн продукции22 заявки
Закрыт
6 лет назад
https://www.instagram.com/triumfyug
почта: [email protected]
Контакты: 8 (989) 230-02-43 Алексей
Добрый день! Ищу специалиста, который сможет разработать незаурядный макет брошюры. Тема: ремонтно-отделочные работы Сегмент: бизнес и премиум Сроки: 3 дня
Добрый день! Необходим макет хенгера, который после отправится в типографию на печать. Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг. Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим ...