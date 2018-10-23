mirra_elenka

Елена mirra_elenka

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
бренд-менеджер

https://vk.com/triumfyug

https://www.instagram.com/triumfyug

почта: [email protected]

Контакты: 8 (989) 230-02-43 Алексей

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать макет брошюры

    Добрый день! Ищу специалиста, который сможет разработать незаурядный макет брошюры. Тема: ремонтно-отделочные работы Сегмент: бизнес и премиум  Сроки: 3 дня

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание макета для хенгера

    Добрый день! Необходим макет хенгера, который  после отправится в типографию на печать. Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг. Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

GOFman_fl
Артем 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Создание макета для хенгера
Спасибо. Отличный заказчик, адекватный и спокойный.
Спасибо Артему за исполнение заказа. Всегда выходил на связь, прислушивался к комментариям и в итоге получился замечательный продукт, которой уже отправился в типографию на печать. Если необходим профессионал своего дела, рекомендую!
Ответный отзыв