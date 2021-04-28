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«Мир света» — это магазин качественных и интересных светильников. В нашем магазине вы найдете люстры, бра, торшеры, настольные лампы, настенные и потолочные светильники, подсветки для картин и зеркал различных стилей и производителей. В нашем магазине представлены более 20 зарубежных производителей светильников. Среди них такие известные фабрики, как Odeon light, Favourite, Novotech, Arte lamp, Ideal Lux, Maytoni, Евросвет, Azzardo, Eglo, Lussole, Mantra, Globo и многие другие.