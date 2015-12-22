наборщик текста

Образование: 1999-2002 гг. Днепропетровское базовое медицинское училище, 2002-2009гг. Днепропетровская государственная медицинская академия, врач-специалист по общей гигиене. Навыки работы на компьютере: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, основы Photoshop. Средний уровень знания английского языка. Педагогические навыки: обучение основным повседневным навыкам, подготовка к школе, рукоделие. Личные качества: ответственность, организованность, творческий подход к работе, трудолюбие, пунктуальность, быстрая обучаемость. Основные черты характера: спокойная, уравновешенная, коммуникабельная. Дополнительная информация: - замужем, трое детей;- увлечения: живопись, музыка, рукоделие.