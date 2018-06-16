Илья показал себя как настоящий профессионал! Коммуникация, вовлеченность в работу, инициатива, серьезное отношение и уважение вашего проекта - всё на высшем уровне. Работа выполнена качественно и раньше дедлайна. Планируем у него заказывать всё, что связано с графикой и иллюстрацией. Рекомендуем обращаться к нему, с Ильей очень приятно и комфортно работать!