Web-программист
Занимаюсь Front-end'ом уже более 2ух лет, любимый язык JavaScript, своими сильными сторонами считаю пунктуальность и быстрое освоение новых технологий.
Мои навыки:
✅ HTML5/CSS3 (3+ лет)
✅ JavaScript/ES6 (1/2 года комерческой разработки)
Технологии, с которыми я работаю:
✅ Bootstrap (3/4)
✅ CSS Grid
✅ Flexbox
✅ jQuery
✅ React.js (1/2 года комерческой разработки)
✅ Ajax (1/2 года комерческой разработки)
✅ npm
✅ Webpack
✅ Gulp
✅ Система контроля версий Git
✅ unix shell
✅ Linux
✅ Adobe Photoshop
✅ Adobe Illustrator / Inkscape
Дополнительные навыки:
✅ Понимание принципов методологии БЭМ
✅ Понимание принципов и основ UI/UX
✅ Адаптивная и кроссбраузерная верстка
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Илья показал себя как настоящий профессионал! Коммуникация, вовлеченность в работу, инициатива, серьезное отношение и уважение вашего проекта - всё на высшем уровне. Работа выполнена качественно и раньше дедлайна. Планируем у него заказывать всё, что связано с графикой и иллюстрацией. Рекомендуем обращаться к нему, с Ильей очень приятно и комфортно работать!
Ответный отзыв
Очень приятный человек в общении, объясняет все достаточно доступно, оплата всегда в срок, мне понравилось с ним работать, рекомендую.