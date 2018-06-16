misfits120

Илья misfits120

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-программист

Занимаюсь Front-end'ом уже более 2ух лет, любимый язык JavaScript, своими сильными сторонами считаю пунктуальность и быстрое освоение новых технологий.

https://github.com/IlyaOrluk/

Мои навыки:

✅ HTML5/CSS3 (3+ лет)

✅ JavaScript/ES6 (1/2 года комерческой разработки)

Технологии, с которыми я работаю:

✅ Bootstrap (3/4)

✅ CSS Grid

✅ Flexbox

✅ jQuery

✅ React.js (1/2 года комерческой разработки)

✅ Ajax (1/2 года комерческой разработки)

✅ npm

✅ Webpack

✅ Gulp

✅ Система контроля версий Git

✅ unix shell

✅ Linux

✅ Adobe Photoshop

✅ Adobe Illustrator / Inkscape

Дополнительные навыки:

✅ Понимание принципов методологии БЭМ

✅ Понимание принципов и основ UI/UX

✅ Адаптивная и кроссбраузерная верстка

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Отзывы заказчиков

unudesign
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Toon Boom (отрисовать скетчи по слоям)
Илья показал себя как настоящий профессионал! Коммуникация, вовлеченность в работу, инициатива, серьезное отношение и уважение вашего проекта - всё на высшем уровне. Работа выполнена качественно и раньше дедлайна. Планируем у него заказывать всё, что связано с графикой и иллюстрацией. Рекомендуем обращаться к нему, с Ильей очень приятно и комфортно работать!
Очень приятный человек в общении, объясняет все достаточно доступно, оплата всегда в срок, мне понравилось с ним работать, рекомендую.
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