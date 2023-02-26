Михаил misha_zaycevmisha_zaycev
Добрый день!
Специализация: Графический дизайнер, 3д Artist.
Опыт работы: от 3х лет фрилансером
Образование: Графический дизайнер, Гейм дизайнер, педагог ИЗО
Hard Skills:
создание low-poly и high-poly модели;
создание UV развертки (UV mapping);
текстурирования 3D моделей;
умение работать в заданном сеттинге и стилистике;
умение работать по заданным концептам, чертежам, схемам;
опыт работы на самостоятельных проектах;
обладаю базовыми навыками 3д анимации.
Soft Skills:
эмоциональный интеллект;
стрессоустойчивость;
коммуникабельность;
эмпатия, вовлеченность в собеседника;
гибкий ум и творческий подход;
аналитическое мышление;
личная эффективность;
высокая работоспособность.
Работаю в программах:
2D графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;
2D анимация: Adobe Animation, Adobe After Effects;
3D графика: CketchUP, 3D Max, Cinema 4D, Blender, ZBrush,
Substance Painter, Marmoset ToolBag 3;
Видео монтаж: Sony Vegas.
Все мои работы собраны в портфолио по ссылке ниже
Буду рад получить обратную связь!
Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/pmL2FyP4jQc4-g
Ссылка на видео презентацию: https://youtu.be/uotApQM-0Dw
Ссылка на Dribble: https://dribbble.com/Misha_Zaycev
Ссылка на ArtStation: https://www.artstation.com/misha_zaycev535