высокая работоспособность.



Работаю в программах:

2D графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;

2D анимация: Adobe Animation, Adobe After Effects;

3D графика: CketchUP, 3D Max, Cinema 4D, Blender, ZBrush,

Substance Painter, Marmoset ToolBag 3;

Видео монтаж: Sony Vegas.



Все мои работы собраны в портфолио по ссылке ниже

Буду рад получить обратную связь!



Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/pmL2FyP4jQc4-g

Ссылка на видео презентацию: https://youtu.be/uotApQM-0Dw

Ссылка на Dribble: https://dribbble.com/Misha_Zaycev

Ссылка на ArtStation: https://www.artstation.com/misha_zaycev535