misha_zaycev

Михаил misha_zaycev

 
26 летРоссия/Великий Новгород
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Графический дизайнер, 3D Artist

Добрый день!

Специализация: Графический дизайнер, 3д Artist.

Опыт работы: от 3х лет фрилансером
Образование: Графический дизайнер, Гейм дизайнер, педагог ИЗО

Hard Skills:

  • создание low-poly и high-poly модели;

  • создание UV развертки (UV mapping);

  • текстурирования 3D моделей;

  • умение работать в заданном сеттинге и стилистике;

  • умение работать по заданным концептам, чертежам, схемам;

  • опыт работы на самостоятельных проектах;

  • обладаю базовыми навыками 3д анимации.

    Soft Skills:

  • эмоциональный интеллект;

  • стрессоустойчивость;

  • коммуникабельность;

  • эмпатия, вовлеченность в собеседника;

  • гибкий ум и творческий подход;

  • аналитическое мышление;

  • личная эффективность;

  • высокая работоспособность.

    Работаю в программах:
    2D графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;
    2D анимация: Adobe Animation, Adobe After Effects;
    3D графика: CketchUP, 3D Max, Cinema 4D, Blender, ZBrush,
    Substance Painter, Marmoset ToolBag 3;
    Видео монтаж: Sony Vegas.

    Все мои работы собраны в портфолио по ссылке ниже
    Буду рад получить обратную связь!

    Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/pmL2FyP4jQc4-g
    Ссылка на видео презентацию: https://youtu.be/uotApQM-0Dw
    Ссылка на Dribble: https://dribbble.com/Misha_Zaycev
    Ссылка на ArtStation: https://www.artstation.com/misha_zaycev535

IllustratorPhotoshopAfter Effects