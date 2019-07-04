mishadzyba

Михаил Дзюба mishadzyba

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
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  • Сделать баннер для магазина

    добрый день нужно сделать баннер для магазина размер 336х252 пикселей есть пример этот баннер только для примера я оставил на баннере должен быть монитор (ы) (можно любой подобрать) должна ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать баннер, тематика посуда

    Добрый день нужно сделать баннер на главную страницу магазина,  размеры: 1512 х 197 пикселей. тематика посуда (ваши идеи. как лучше) пишите с ценами пожалуйста и сроками  ссылку на сайт в личных сообщениях если надо

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение сайта посуды в Google

    $250

    Сайт ранее не продвигался, наполнялся товарами актуальных (которые в наличии всегда примерно 1900 +) сковороды, кастрюли, бокалы и т.п Нужно улучшить видимость в поиске по различным запросам. Выберем приоритетные категории де больше всего ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Сделать баннер для магазина
Ответственный заказчик. Мои рекомендации!
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