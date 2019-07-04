mishadzyba

Настроить рекламу для сайта в Google Бюджет 1000 грн в месяц + оплата ваших услуг Нужно настроить рекламу на 1 конкретный товар - Windows 10 Professional 32/64-Bit, OEM (FQC-08929) COA Сайт - ...
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$6
выплачено фрилансерам
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- Контекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
добрый день нужно сделать баннер для магазина размер 336х252 пикселей есть пример этот баннер только для примера я оставил на баннере должен быть монитор (ы) (можно любой подобрать) должна ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день нужно сделать баннер на главную страницу магазина, размеры: 1512 х 197 пикселей. тематика посуда (ваши идеи. как лучше) пишите с ценами пожалуйста и сроками ссылку на сайт в личных сообщениях если надоБаннеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $250
Сайт ранее не продвигался, наполнялся товарами актуальных (которые в наличии всегда примерно 1900 +) сковороды, кастрюли, бокалы и т.п Нужно улучшить видимость в поиске по различным запросам. Выберем приоритетные категории де больше всего ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
5 лет назад
Ответственный заказчик. Мои рекомендации!
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