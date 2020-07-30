misharinilya

Нужно сверстать лендинг Установить счётчики Подключить сервисы Подключить к CRM Дофига делов =) В ответе на вакансию прикрепите ссылки на 3 лендинга, которые вы верстали. Больше ничего писать не нужно. Спасибо.
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
рассылка личного сообщения в телеграм по моей базе ID пользователей 30 000 IDВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
парсинг контактов телеграм чатаМобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна ретушь фото для рекламного объявления. В заявке размещайте ссылку на портфолио. Заявки без ссылки на портфолио не рассматриваются.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно отправить на 500 имэйлов одно письмо с указанием разных имён. Оформить его красиво, вставить кнопку перехода по ссылке. Текст, фото, базу имён, адресов и ссылку предоставлю. Срочно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
привет. сколько будет стоить монтаж видео для стриз в инстаграм? я скину короткие отрывки снятые на тел. с тебя монтаж + оформление (есть специальные приложения) текст я предоставлю это нужно будет делать быстро каждый день утром.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Егор, привет. надо обработать фотки для объявления амазон. дам исходники, нужно будет собрать всё и сделать чтобы выглядело как на реферах дизайнер, которому я доверяю для текста и графики у меня есть, но если ты сможешь ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Продажа транспортных услуг по скрипту. - Работа перспективная, т.к. компания "свежая" и быстро растущая. - Удалённая работа. - Управление CRM. - Отстройка воронки продаж. - Клиентов искать не надо, а только общаться с лидами. - Придумывать ничего не нужно - есть ...Управление продажами7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист маркетолог по рекламе в социальных сетях telegram / vk / instagramСоциальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт3 года назад
art-work обложки для музыки На постоянной основе нужно рисовать обложки музыкальных композиций и битов для последующего их размещения на соц сетях/магазинах. art-work обложки для музыки Можно без опыта. В ответе на моё приложение, просто приложите ссылку на галлерею ваших ...Иллюстрации и Рисунки48 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить и оформить музыкальный канал на Youtube, выложить туда музыку.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад