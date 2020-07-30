misharinilya

Илья misharinilya

 
34 годаРоссия/Кемерово
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Бизнесмен

Маркетинг.

Интернет продажи.

Маркетплэйсы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка сайта и тех задачи.

    Нужно сверстать лендинг Установить счётчики Подключить сервисы Подключить к CRM Дофига делов =) В ответе на вакансию прикрепите ссылки на 3 лендинга, которые вы верстали. Больше ничего писать не нужно. Спасибо.

    Верстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рассылка писем на 500 имэйлов

    Нужно отправить на 500 имэйлов одно письмо с указанием разных имён.  Оформить его красиво, вставить кнопку перехода по ссылке. Текст, фото, базу имён, адресов и ссылку предоставлю. Срочно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео для сториз

    привет. сколько будет стоить монтаж видео для стриз в инстаграм? я скину короткие отрывки снятые на тел.  с тебя монтаж + оформление (есть специальные приложения) текст я предоставлю это нужно будет делать быстро каждый день утром.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать фотки для амазон

    Егор, привет. надо обработать фотки для объявления амазон. дам исходники, нужно будет собрать всё и сделать чтобы выглядело как на реферах дизайнер, которому я доверяю для текста и графики у меня есть, но если ты сможешь ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетолог CRM / Скрипт

    $500

    Продажа транспортных услуг по скрипту.  - Работа перспективная, т.к. компания "свежая" и быстро растущая.  - Удалённая работа.  - Управление CRM.  - Отстройка воронки продаж.  - Клиентов искать не надо, а только общаться с лидами.  - Придумывать ничего не нужно -  есть ...

    Управление продажами7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Art-work обложки для музыки

    art-work обложки для музыки На постоянной основе нужно рисовать обложки музыкальных композиций и битов для последующего их размещения на соц сетях/магазинах. art-work обложки для музыки Можно без опыта.  В ответе на моё приложение, просто приложите ссылку на галлерею ваших ...

    Иллюстрации и Рисунки48 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
SidSpears
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Рассылка писем на 500 имэйлов
Отличный заказчик, рекомендую
Ответственно. Оперативно. Внимательно. Рекомендую 100% !
Ответный отзыв