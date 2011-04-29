Имею образование и опыт работы в области маркетинга и современных методов продвижения.
Безупречная грамостность в написании текстов на русском языке.
Работаю с источниками на английском языке.
Владею методиками скоростного набора текста.
Имею опыт работы:
- Написания новостных заметок;
- Рерайта и копирайта;
- Обработки фотографии в Photoshop и других редакторах;
- Seo- анализа сайтов;
- Создания семантического ядра;
- Наполнения сайтов и интернет магазинов, в том числе и на английском языке.
- Работы с международными интернет- аукционами E-bay, Аукро и др.
- Ведения блогов, групп в социальных системах, администрирования форумов.
Мои контакты:
моб тел. +38 066 061 1508;
скайп: julia-misha
e-mail: [email protected]
Портфолио
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