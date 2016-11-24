Имею образование и опыт работы в области маркетинга и современных методов продвижения.

Безупречная грамостность в написании текстов на русском языке.

Работаю с источниками на английском языке.

Владею методиками скоростного набора текста.

Имею опыт работы:

-верстка страниц html;

- Написания новостных заметок;

- Рерайта и копирайта;

- Обработки фотографии в Photoshop и других редакторах;

- Seo- анализа сайтов;

- Создания семантического ядра;

- Наполнения сайтов и интернет магазинов, в том числе и на английском языке.

- Работы с международными интернет- аукционами E-bay, Аукро и др.

- Ведения блогов, групп в социальных системах, администрирования форумов.

Опыт работы: модератором,служба поддержки с 2012г видео чат

Мои контакты:

скайп: julia-misha

e-mail: [email protected]